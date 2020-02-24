Кадыров «ответил за слова» и вышел на ринг с Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко опубликовал фотографии с тренировки по боксу с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Пост появился в его Instagram.

Рамзан @za_kadyrova_95eng за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг! Фото опубликовано @alexemelyanenko

«Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал Емельяненко.

Кадыров вызвал бойца на поединок, а тот в декабре прошлого года дал свое согласие. Емельяненко отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также спортсмен оценил физическую форму политика, отметив, что тот постоянно тренируется. Он подчеркнул, что их бой должен пройти по правилам бокса.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Следующий поединок Александр проведет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107, его соперником станет Магомед Исмаилов.

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