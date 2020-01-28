Емельяненко рассказал о пребывании под арестом

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко прокомментировал свое пребывание в изоляторе временного содержания. Его слова приводит телеканал «360».

«Прекрасно провел время. Спал, ел, ел, спал. Конечно, буду готовиться к бою с [Магомедом] Исмаиловым. Еще два месяца», — рассказал Емельяненко.

27 января президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко заявил, что Емельяненко продолжал тренироваться под арестом. По его словам, спортсмен старался поддерживать форму, несмотря на происшествие.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко 19 декабря 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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