Стало известно о тренировках Александра Емельяненко под арестом

Президент Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко рассказал о тренировках российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко, находящегося под арестом. Его слова приводит РИА Новости.

Яценко заявил, что Емельяненко покинет изолятор временного содержания в Анапе 28 января. «Все семь дней ареста Саша продолжал тренироваться, насколько позволяли условия одиночной камеры. Он старался поддерживать форму, несмотря на происшествие», — добавил президент АСА.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

Исмаилов бросил вызов Емельяненко 19 декабря 2019 года. Поединок между спортсменами должен пройти 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107.

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