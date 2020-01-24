Главный нарколог Минздрава предостерег Александра Емельяненко

Главный внештатный нарколог Минздрава России Евгений Брюн предостерег российского бойца смешанного стиля (MMA) Александра Емельяненко от чрезмерного употребления алкоголя. Его слова приводит «Рейтинг Букмекеров».

«Пьянство с физическими нагрузками заканчивается смертью, причем неожиданной. Мы не в первый раз слышим об Александре. Пить и заниматься спортом категорически запрещено», — заявил Брюн. Нарколог выразил готовность подобрать бойцу правильный курс лечения и реабилитации.

21 января Анапский суд арестовал Емельяненко за пьяный дебош в поселке Супсех, где он готовился к поединку против соотечественника Магомеда Исмаилова. Спортсмена приговорили к семи суткам ареста за мелкое хулиганство.

В марте прошлого года Емельяненко был арестован в Кисловодске и признан виновным в неповиновении полиции. Бойца, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, задержали за рулем Mercedes после того, как он скрылся с места ДТП.

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