Александр Емельяненко побоксировал с 12-летним сыном Кадырова

Российский боец смешанного стиля (MMA) Александр Емельяненко побоксировал с 12-летним сыном главы Чечни Рамзана Кадырова Адамом. Видео с тренировки тяжеловес опубликовал в своем Instagram-аккаунте.
38-летний Емельяненко провел спарринг с юным спортсменом. В процессе боец помогал сыну Кадырова подсказками.
Емельяненко остановился в резиденции Кадырова. Бой тяжеловеса против соотечественника Магомеда Исмаилова перенесен на фоне пандемии коронавируса.
Емельяненко одержал 28 побед в MMA при семи поражениях. Один бой с участием тяжеловеса завершился вничью.
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