Кадыров оценил удар Емельяненко

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в Instagram оценил спарринг с российским бойцом смешанного стиля (ММА) Александром Емельяненко.

Кадыров назвал Емельяненко одним из лучших бойцов России и мира, имеющим огромный потенциал возможностей. «Я рад был провести с Александром тренировку, а затем и спарринги. Сильный удар, молниеносная реакция, прекрасная выносливость. Это дано не каждому», — заявил он.

25 февраля в Instagram Емельяненко появилась первая публикация с боксерской тренировки с Кадыровым. Спортсмен заметил, что политик не жалел его и «жестко бил с обеих рук».

Кадыров вызвал бойца на поединок в декабре 2019-го. Емельяненко согласился и отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения боя. Также спортсмен оценил физическую форму Кадырова, отметив, что тот постоянно тренируется.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Следующий поединок спортсмен проведет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107, его соперником станет Магомед Исмаилов.

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