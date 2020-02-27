Кадыров «жестко побил» Емельяненко

Российский боец смешанного стиля (ММА) Александр Емельяненко в Instagram показал кадры с тренировки с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым. Они провели занятие по боксу.

Емельяненко заметил, что Кадыров его не жалел. «Бил жестко с обеих рук», — написал спортсмен.

Сегодня меня мой Друг Рамзан @za_kadyrova_95eng не жалел! Бил жестко с обеих рук! Фото опубликовано @alexemelyanenko

25 февраля в аккаунте Емельяненко появилась первая публикация с боксерской тренировки с Кадыровым. «Рамзан за слова отвечает! Надел перчатки и вышел в ринг!» — написал тогда боец.

Кадыров в декабре 2019-го вызвал бойца на поединок, а тот дал свое согласие. Емельяненко отдал главе республики право самому выбрать время и место проведения поединка. Также спортсмен оценил физическую форму Кадырова, отметив, что тот постоянно тренируется. Он подчеркнул, что их бой должен пройти по правилам бокса.

Емельяненко тренировался в бойцовском клубе «Ахмат», который курирует Кадыров. Его последний бой по правилам MMA прошел под эгидой грозненского промоушена и завершился вничью. Следующий поединок Александр проведет 3 апреля 2020 года на турнире АСА 107, его соперником станет Магомед Исмаилов.

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