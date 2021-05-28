Футболист «Ахмата» оценил слова Дзюбы об угнетающей атмосфере Чечни

Защитник грозненского «Ахмата» и сборной России Андрей Семенов оценил слова нападающего «Зенита» Артема Дзюбы об угнетающей атмосфере Чечни. Его слова приводит РИА Новости.

«Артем сказал, что всегда сложно играть в Грозном, там такая атмосфера, что мы всегда накалены, трибуны гонят вперед», — рассказал футболист. Он согласился с заявлениями Дзюбы, отметив, что любому сопернику тяжело играть на стадионе «Ахмата».

Дзюба высказался о угнетающей атмосфере Чечни 13 мая. Футболист «Зенита» назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых.

После этого ряд футбольных специалистов раскритиковали форварда. В частности, бывший футбольный тренер, а ныне депутат Госдумы Валерий Газзаев заявил, что на Северном Кавказе всегда следуют принципам гостеприимства, и напомнил, что публичным персонам нужно «следить за языком и думать о своих действиях».