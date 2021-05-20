Газзаев осудил рассказавшего об угнетающей атмосфере Чечни Дзюбу

Депутат Госдумы Валерий Газзаев осудил нападающего петербургского «Зенита» Артема Дзюбу, рассказавшего об угнетающей атмосфере в Чечне. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

Газзаев посчитал, что чеченские болельщики искренне и эмоционально поддерживают свою команду, как и зрители в любом другом регионе, и Дзюба не должен был отрицательно оценивать их поведение. «Прежде чем говорить, публичные персоны должны следить за языком и думать о своих действиях. На Северном Кавказе следуют принципам гостеприимства», — заявил он.

17 мая Дзюба назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых. По его мнению, атмосфера в городе угнетает, а местные болельщики настроены враждебно. После этого генеральный директор «Ахмата» Ахмед Айдамиров назвал слова нападающего бредом и предложил ему разобраться в себе.

Дзюба играет за «Зенит» с 2015 года. Также 32-летний форвард известен выступлениями за московский «Спартак», тульский «Арсенал» и сборную России.