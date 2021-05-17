В «Ахмате» ответили заявившему об угнетающей атмосфере Чечни Дзюбе

Генеральный директор грозненского «Ахмата» Ахмед Айдамиров ответил нападающему петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе, заявившему об угнетающей атмосфере в Чечне. Его слова приводит Sport24.

«Может, Дзюба город перепутал? Что его может угнетать? Сложно комментировать, что у этого человека в голове, если он такое говорит. Никто такой бред не произносил в адрес города и клуба», — заявил Айдамиров. Он посчитал, что футболисту стоит искать проблемы в себе, так как Чечня является гостеприимной республикой, где не оскорбляют болельщиков.

Ранее 17 мая Дзюба назвал матчи против «Ахмата» в Грозном самыми тяжелыми для сине-бело-голубых. По его мнению, атмосфера в городе угнетает, а местные болельщики враждебно настроены.

В ноябре 2020 года венесуэльский защитник «Ахмата» Вилькер Анхель описал жизнь в Чечне. Анхель назвал Грозный спокойным, мирным местом, в котором его семья ощущает себя в безопасности. Он добавил, что поначалу его жене было сложно привыкнуть к погоде и другому языку.

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