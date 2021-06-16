Роберто Карлос сделал прогноз на матч Евро Россия — Финляндия

Бывший защитник «Реала», «Анжи» и сборной Бразилии Роберто Карлос сделал прогноз на матч чемпионата Европы по футболу между Россией и Финляндией. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, у россиян хорошие шансы на победу и выход из группы. Игрок также добавил, что команде Станислава Черчесова должен помочь родной стадион. При этом бразилец заявил, что у финнов крепкий и опасный коллектив.

Кроме того, Роберто Карлос отказался считать сборную России слабейшей командой на Евро. Он отметил, что во встрече с Бельгией не увидел у россиян глобальных игровых проблем.

Сборная России сыграет с Финляндией в среду, 16 июня, в Санкт-Петербурге. Игра начнется в 16:00 по Москве. Первый матч россияне со счетом 0:3 проиграли Бельгии, им также предстоит встреча с Данией (21 июня). Из группы напрямую выйдут две лучшие команды. Шанс сыграть в матчах на выбывание также получит сборная, которая займет третье место в квартете.