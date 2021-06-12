Сборная Бельгии разгромила Россию в первом матче чемпионата Европы

Сборная Бельгии разгромила национальную команду России в первом матче чемпионата Европы по футболу. Трансляция велась на сайте телеканала «Россия 1».

Встреча прошла в Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и завершилась со счетом 3:0 в пользу гостей. На десятой минуте счет открыл нападающий Ромелу Лукаку. На 34-й минут защитник Тома Менье увеличил преимущество команды. На 88-й минуте Лукаку оформил дубль.

В другом матче группы В сборная Финляндии одержала победу над датчанами со счетом 1:0. Матч был прерван из-за того, что полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

В следующем матче сборная России сыграет с Финляндией. Встреча пройдет 16 июня и начнется в 16:00 по московскому времени.