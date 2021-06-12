Сборная Финляндии обыграла Данию в прерванном матче Евро

Сборная Финляндии обыграла национальную команду Дании в прерванном матче первого тура чемпионата Европы по футболу. Трансляция велась на сайте «Матч ТВ».

Матч прошел в Копенгагене на стадионе «Паркен» и завершился со счетом 1:0 в пользу финнов. Единственный мяч на 59-й минуте встречи забил нападающий Йоэл Похьянпало.

Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0 после того, как полузащитник датчан Кристиан Эриксен потерял сознание. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не мог подняться. Спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение. Позднее стало известно, что он пришел в себя.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



