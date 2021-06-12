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Стало известно о состоянии потерявшего сознание во время матча игрока Дании

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Фото: AFP/Getty

Стало известно о состоянии потерявшего сознание во время матча первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу полузащитника сборной Дании Кристиана Эриксена. Их приводит РИА Новости.

Журналисты, видевшие, как футболист покидал поле, рассказали, что он был в сознании. По информации источников, игрок поднял руку, демонстрируя, что он пришел в себя. Он был доставлен в госпиталь.

Эриксен потерял сознание по ходу матча против команды Финляндии. В концовке первого тайма встречи игрок упал на газон и не смог подняться. Матч между сборными был приостановлен при счете 0:0. Отмечается, что спортсмену оказывали экстренную помощь на поле около 15 минут, после чего его унесли на носилках в подтрибунное помещение.

Эриксену 29 лет. Он является игроком итальянского «Интера», в составе сборной футболист провел 108 матчей и забил 36 мячей.

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