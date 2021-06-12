Сборная Швейцарии сыграла вничью с Уэльсом в матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Швейцарии сыграла вничью с национальной командой Уэльса в матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу. Трансляция доступна на сайте «Матч ТВ».

Матч прошел в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершился со счетом 1:1. На 49-й минуте нападающий Бреэль Эмболо вывел Швейцарию вперед. На 74-й счет сравнял форвард Киффер Мур.

В группе со Швейцарией и Уэльсом также играют Италия и Турция. 11 июня итальянцы разгромили соперника со счетом 3:0 в матче-открытии Евро.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».

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