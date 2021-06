В Риме начался чемпионат Европы по футболу

В итальянском Риме на арене «Стадио Олимпико» началась церемония открытия чемпионата Европы по футболу. Трансляция доступна на сайте Первого канала.

В рамках мероприятия исполнители Мартин Гаррикс, Боно и Эдж представят песню We Are The People. В церемонии также примут участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста. На стадионе может присутствовать 16 тысяч болельщиков.

В матче открытия сыграют национальные команды Италии и Турции. Матч между командами начнется в 22:00 по московскому времени. Группа А также представлена сборными Швейцарии и Уэльса, которые встретятся 12 июня.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».