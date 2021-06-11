Сборная Италии разгромила Турцию в стартовом матче чемпионата Европы по футболу

Сборная Италии разгромила национальную команду Турции в стартовом матче чемпионата Европы по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Риме на арене «Стадио Олимпико» и завершилась со счетом 3:0 в пользу Италии. Первый гол турнира на 53-й минуте был забит в свои ворота защитником Турции Мерихом Демиралом. На 66-й минуте преимущество итальянцев увеличил нападающий Чиро Иммобиле. На 77-й минуте голом отличился хавбек Лоренцо Инсинье.

Ранее 11 июня на «Стадио Олимпико» прошла церемония открытия турнира. В мероприятии приняли участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также исполнители Мартин Гаррикс, Боно и Эдж.

Группа А, в которой выступают Италия и Турция, также представлена сборными Швейцарии и Уэльса. Они встретятся 12 июня.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».