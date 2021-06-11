Первый гол на чемпионате Европы по футболу забили в свои ворота

Защитник сборной Турции Мерих Демирал отличился автоголом, ставшим первым забитым мячом на чемпионате Европы по футболу. Трансляция доступна на сайте Первого канала.

Футболист забил гол в свои ворота на 53-й минуте матча против национальной команды Италии. Встреча проходит в итальянском Риме на арене «Стадио Олимпико».

Ранее на стадионе прошла церемония открытия турнира. В мероприятии приняли участие бывшие игроки сборной Италии Франческо Тотти и Алессандро Неста, а также исполнители Мартин Гаррикс, Боно и Эдж.

Группа А, в которой выступают Италия и Турция, также представлена сборными Швейцарии и Уэльса. Они встретятся 12 июня.

Чемпионат Европы продлится до 11 июля. Финал пройдет в Лондоне на стадионе «Уэмбли».