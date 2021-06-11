Тренер сборной Бельгии назвал испытанием предстоящий матч против России

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес высказался о предстоящем матче первого тура группового этапа чемпионата Европы по футболу против национальной команды России. Его слова приводит «Чемпионат.com».

Специалист заявил, что первый матч всегда является сложным, так как нужно адаптироваться к турниру и преодолеть психологические проблемы. «Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно», — добавил он.

Ранее стало известно, что полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии Кевин де Брейне пропустит матч против России из-за последствий травмы, полученной в финале Лиги чемпионов. По словам лидера бельгийцев, он до сих пор испытывает болевые ощущения, но чувствует себя лучше.

Матч с Россией станет для Бельгии стартовым на европейском первенстве. Игра пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.