Во Львове бесплатно угостят пивом за каждый гол Бельгии в ворота России на Евро

Посетителей львовской фан-зоны Lviv Fan Festival бесплатно угостят пивом за каждый гол сборной Бельгии в ворота России в матче команд на чемпионате Европы. Об этом сообщается в Instagram мероприятия.

В сообщении уточняется, что за забитые бельгийцами мячи будет наливаться по 100 кружек пенного напитка. Посетителям фан-зоны предлагается посмотреть футбол и выпить за здоровье полузащитника сборной Бельгии Кевина де Брейне и форварда «красных дьяволов» Ромелу Лукаку.

Ранее в пятницу, 11 июня, стало известно, что де Брейне пропустит матч с Россией. Хавбек «Манчестер Сити» не успел восстановиться после перелома носа и лицевой орбитальной кости.

Матч россиян против бельгийцев пройдет в субботу, 12 июня. Встреча состоится в Санкт-Петербурге и начнется в 22:00 по московскому времени.