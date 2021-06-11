На стадионе в Санкт-Петербурге во время Евро разрешат продажу пива

На матчах чемпионата Европы по футболу в Санкт-Петербурге будет разрешена продажа пива. Об этом «Спорт-Экспрессу» рассказал гендиректор оргкомитета российской части турнира Алексей Сорокин.

Он отметил, что слабоалкогольный напиток будет продаваться и на стадионе, и в фан-зонах, так как это является обязательством принимающей стороны. Функционер напомнил, что то же самое было на чемпионате мира-2018 в России.

Сорокин также прокомментировал несостыковку в антиковидных правилах на Евро, на которую обратили внимание зарубежные СМИ. Согласно регламенту, на стадионах разрешена продажа пива, но маски зрителям снимать запрещено. «Это какая-то странная информация. На трибунах мы не можем отказать людям в потреблении напитков на протяжении столь длительного времени», — заявил глава оргкомитета.

Чемпионат Европы стартует в пятницу, 11 июня. Сборная России попала в группу B, где сыграет с Бельгией (12 июня), с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня). Одним из городов-хозяев турнира стал Санкт-Петербург, который примет семь матчей турнира.