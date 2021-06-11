Лидер сборной Бельгии пропустит матч с Россией на Евро

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Кевин де Брейне пропустит стартовый матч чемпионата Европы против России. Об этом он рассказал Nieuwsblad.

Игрок отметил, что рассчитывает восстановиться ко второй игре группового этапа против Дании, которая пройдет 17 июня. По словам бельгийца, он до сих пор испытывает болевые ощущения, но чувствует себя лучше.

В финале Лиги чемпионов, который прошел 28 мая, де Брейне получил травму и досрочно покинул поле во втором тайме. У игрока диагностировали перелом носа и орбитальной лицевой кости. Полузащитник — один из лидеров сборной Бельгии. В квалификации Евро де Брейне забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач в шести встречах.

Матч с Россией станет для Бельгии стартовым на европейском первенстве. Игра пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.