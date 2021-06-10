Журова назвала причину радости полиции Дании от недопуска россиян на Евро

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова назвала причину радости полиции Дании от недопуска российских болельщиков на чемпионат Европы по футболу. Ее слова приводит «Спорт-Экспресс».

Депутат посчитала, что правоохранительные органы Копенгагена попытались спровоцировать Россию. Она обратила внимание на соответствующий нормам безопасности чемпионат мира 2018 в России, где, по ее словам, не произошло ни одной драки. «Радоваться, что не приехали болельщики из той страны, которая принимает турнир, — неправильно», — подытожила Журова.

9 июня полиция Дании поддержала недопуск отечественных болельщиков Евро. Они посчитали, что на россиян пришлось бы потратить много сил, так как фанаты любят устраивать драки или начинать беспорядки.

О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно 1 июня. Российский футбольный союз попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделать для фанатов исключение, однако получил отказ.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.