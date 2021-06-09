Полиция Дании поддержала недопуск россиян на Евро и описала их особое поведение

Полиция Дании поддержала недопуск российских болельщиков на чемпионат Европы по футболу и описала их особое поведение. Об этом сообщает Bt.dk.

«Опыт подсказывает, что на российских болельщиков пришлось бы потратить много сил. Часто у них возникало желание устроить драку или начать беспорядки», — заявили представители правоохранительных органов Копенгагена, отметив, что с фанатами из России всегда есть серьезные проблемы, из-за чего требуется большое количество полицейских.

О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно 1 июня. Российский футбольный союз попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сделать для отечественных болельщиков исключение, однако получил отказ.

Чемпионат Европы стартует 11 июня. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.