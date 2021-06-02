В УЕФА раскрыли подробности недопуска Данией российских фанатов на Евро

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскрыли подробности ситуации с недопуском российских болельщиков в Копенгаген на матч против сборной Дании. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В организации отметили, что Датский футбольный союз (DTU) обращался в МИД страны с просьбой сделать исключение для фанатов, желающих пересечь границу. Однако в ведомстве на запрос ответили отказом.

О решении датчан не пускать россиян на матчи Евро стало известно во вторник, 1 июня. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разобраться с ситуацией.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ. Российские препараты пока не получили разрешения от указанных ведомств.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



