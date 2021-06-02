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В УЕФА раскрыли подробности недопуска Данией российских фанатов на Евро

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Фото: Александр Вильф / РИА Новости

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) раскрыли подробности ситуации с недопуском российских болельщиков в Копенгаген на матч против сборной Дании. Об этом сообщает «Чемпионат.com».

В организации отметили, что Датский футбольный союз (DTU) обращался в МИД страны с просьбой сделать исключение для фанатов, желающих пересечь границу. Однако в ведомстве на запрос ответили отказом.

О решении датчан не пускать россиян на матчи Евро стало известно во вторник, 1 июня. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разобраться с ситуацией.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ. Российские препараты пока не получили разрешения от указанных ведомств.


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