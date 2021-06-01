Дания отказалась пускать российских болельщиков на матчи Евро

Дания отказались пускать болельщиков сборной России по футболу на матчи чемпионата Европы в Копенгагене. Об этом сообщает «Спорт-Экспресс».

Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев отправил официальное письмо гендиректору Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Мартину Каллену, в котором выразил обеспокоенность данным решением. Он также попросил функционера оперативно изучить возможность допуска фанатов на матч с Данией и предложить варианты решения проблемы.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ для экстренного применения. Российские препараты еще не получили соответствующего разрешения от указанных ведомств.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.