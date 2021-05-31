Нападающий сборной России Заболотный перешел в ЦСКА

Нападающий сборной России по футболу Антон Заболотный перешел в московский ЦСКА. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте армейцев.

Игрок подписал контракт с москвичами до окончания сезона-2023/2024. Финансовые условия соглашения не уточняются. 29-летний форвард присоединился к команде в статусе свободного агента.

Заболотный, который является воспитанником ЦСКА, с 2019 года защищал цвета «Сочи». В сезоне-2020/2021 нападающий провел 28 матчей во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал пять голевых передач. По данным интернет-портала Transfermarkt.de, стоимость форварда оценивается в 2,5 миллиона евро.

В активе Заболотного 12 матчей в составе сборной России. Форвард отметился одним забитым мячом. Нападающий попал в расширенный состав команды на чемпионат Европы, который стартует 11 июня.