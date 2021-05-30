Головин назвал условие для ухода из «Монако»

Футболист сборной России Александр Головин назвал условие, при котором он готов уйти из «Монако». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что готов рассмотреть предложения от европейских топ-клубов, но пока их нет. Игрок также добавил, что сейчас у него нет мыслей о переходе в другую команду.

Головин присоединился к «Монако» после чемпионата мира 2018 года. Его трансфер стал рекордным для российского футбола и обошелся монегаскам в 30 миллионов евро. До перехода в «Монако» Головин защищал цвета московского ЦСКА. В составе клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз выиграл турнир.

Футболист вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020. Турнир стартует 11 июня.

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