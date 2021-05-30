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Головин назвал условие для ухода из «Монако»

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Фото: ERIC GAILLARD / Reuters

Футболист сборной России Александр Головин назвал условие, при котором он готов уйти из «Монако». Об этом сообщает РИА Новости.

Он отметил, что готов рассмотреть предложения от европейских топ-клубов, но пока их нет. Игрок также добавил, что сейчас у него нет мыслей о переходе в другую команду.

Головин присоединился к «Монако» после чемпионата мира 2018 года. Его трансфер стал рекордным для российского футбола и обошелся монегаскам в 30 миллионов евро. До перехода в «Монако» Головин защищал цвета московского ЦСКА. В составе клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз выиграл турнир.

Футболист вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020. Турнир стартует 11 июня.


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