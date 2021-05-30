Полузащитник «Монако» и сборной России по футболу Александр Головин рассказал о тяжелой жизни в Европе. Его слова приводит Sport24.

«В Европе тяжело было первое время. Сейчас уже адаптировался, но все равно никогда не буду ощущать себя там так, как в России. Неважно, где именно — в Барселоне или в Монако», — заявил футболист. Он отметил, что ему, как человеку из небольшого сибирского города, всегда будет тяжело в крупных городах.

Головин присоединился к «Монако» после чемпионата мира 2018 года. Его трансфер стал рекордным для российского футбола и обошелся монегаскам в 30 миллионов евро.

До перехода в «Монако» Головин защищал цвета московского ЦСКА. В составе клуба он трижды становился серебряным призером чемпионата России и один раз выиграл турнир.

Футболист вошел в расширенный состав сборной России на чемпионат Европы-2020. Турнир стартует 10 июня.

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