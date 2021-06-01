В Госдуме отреагировали на недопуск Данией российских болельщиков на матч Евро

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на решение датских властей о недопуске российских болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгаген. Об этом сообщает Sport24.

Он назвал произошедшее свинством и предположил, что Дания опасается преимущества, которое даст сборной России поддержка болельщиков. Политик также счел российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» лучшей в мире.

О решении датчан не пускать россиян на матчи Евро стало известно ранее во вторник, 1 июня. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Александр Алаев попросил Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) разобраться с ситуацией.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ для экстренного применения. Российские препараты пока не получили разрешения от указанных ведомств.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген примет три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.