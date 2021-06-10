Познер захотел увидеть поражение сборной России в матче Евро с Бельгией

Телеведущий Владимир Познер поделился ожиданиями от выступления сборной России по футболу на чемпионате Европы. Об этом сообщает Sport24.

Он отметил, что с удовольствием посмотрит на поражение россиян в стартовой встрече турнира с Бельгией. По мнению журналиста, в этой игре у команды Станислава Черчесова минимальные шансы на успех.

Кроме того, Познер заявил, что не может быть на сто процентов уверенным в невыходе сборной России из группы. При этом он добавил, что не сомневается в том, что команда не станет чемпионом Европы.

Ранее 10 июня Черчесов оценил шансы российской команды на Евро фразой «мы должны знать свое место». Он отметил, что российская команда выполняет собственную программу и не претендует на высокие цели, как сборные западноевропейских стран.

Встреча с Бельгией пройдет в субботу, 12 июня. Россиянам в рамках группы B также предстоит сыграть с Финляндией (16 июня) и Данией (21 июня).