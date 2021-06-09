Путин высказался о форме сборной Украины по футболу с изображением Крыма

Президент России Владимир Путин высказался о форме сборной Украины с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы по футболу. Его слова приводит ТАСС.

Путин заявил, что его не задел дизайн экипировки команды, отметив, что новизны в позиции Киева нет.

Форма сборной Украины с изображением полуострова Крым была представлена 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако в организации решил одобрить форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

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