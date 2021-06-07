Кремль отреагировал на появление формы сборной Украины с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы по футболу. Слова пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова приводит РИА Новости.

«Форма футболистов с очертаниями Крыма не подстегнет напряженность. Спорт есть спорт», — заявил Песков, добавив, что не стоит разжигать ненависть.

Форма сборной Украины с изображением полуострова, была представлена 6 июня. В Госдуме призывали УЕФА запретить украинцам использовать эту экипировку, однако союз решил одобрить форму игроков.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.