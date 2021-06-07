Тренер сборной Украины оценил форму команды с изображением Крыма

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко оценил форму команды с изображением Крыма для участия в чемпионате Европы. Его слова приводит РИА Новости.

Специалист заявил, что остался доволен новым комплектом экипировки. «То, что я видел, — да, все в порядке. Мне в ней не играть, играть ребятам, надо их мнение узнать», — отметил Шевченко.

Форма сборной Украины была представлена ранее 6 июня. На экипировке изображена карта страны, на которую попал полуостров Крым.

Крым вошел в состав России после проведенного в марте 2014 года референдума, на котором большинство жителей региона поддержали такое решение. Киев отказался признать его результаты. В Москве настаивают, что процедура присоединения региона соответствовала нормам международного права.

Сборная Украины на Евро-2020 выступит в группе С. Ей предстоит сыграть с Австрией, Нидерландами и Северной Македонией. Первый матч украинцы проведут 13 июня против голландцев.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



