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Тренер сборной Украины описал жизнь в «закрытом» СССР

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Фото: Павел Кубанов / Украинская ассоциация футбола

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко описал жизнь в «закрытом» СССР. Его слова приводит Corriere della Sera.

Шевченко назвал жизнь в стране одинаковой для всех с обилием спорта и учебных заведений. «Закрытая страна, из-за которой ты и сам закрывался. Мы даже не представляли, что может быть другая жизнь», — посчитал он. Украинец вспомнил, как в детстве занимался разными видами спорта, а затем оказался в академии киевского «Динамо».

44-летний Шевченко руководит сборной Украины с 2016 года. Команда отобралась на Евро-2020, где на групповом этапе сыграет со сборными Нидерландов, Северной Македонии и Австрии.

В бытность игроком Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Вместе с итальянской командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч».


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