Тренер сборной Украины согласился возглавить «Милан» на своих условиях

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко согласился работать на аналогичной должности в итальянском «Милане» на своих условиях. Об этом в своем Twitter написал журналист Танкреди Палмери.

По его словам, у Шевченко всего два пожелания. Во-первых, он не готов покинуть национальную команду и хочет совмещать должности. Во-вторых, специалист может приступить к новой работе не раньше ноября из-за матчей сборной Украины в отборе к чемпионату Европы-2020.

43-летний Шевченко руководит сборной Украины с 2016 года. В нынешнем отборочном турнире в Евро-2020 команда занимает первое место в группе B, набрав 13 очков в пяти турах. В ближайших матчах украинцам предстоит сыграть со сборными Литвы и Португалии.

В бытность игроком Шевченко выступал за киевское «Динамо», «Милан» и лондонский «Челси». Нападающий защищал цвета итальянского клуба с 1999-го по 2006 год и с 2008-го по 2009-й, забив за это время 127 мячей. Вместе с командой он выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Италии, становился победителем Лиги чемпионов и обладателем Суперкубка УЕФА. В 2004 году Шевченко получил «Золотой мяч».

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