Главный тренер сборной Украины помог России побеждать на ЧМ-2018

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что наставник команды Украины дал ему некоторые советы, которые помогли обыграть Саудовскую Аравию в первом матче на чемпионате мира. Слова специалиста приводит «Спорт-Экспресс».

«Хотел бы поблагодарить Андрея Шевченко, который помог нам советом. Сборная Украины играла товарищеский матч с Саудовской Аравией, мы потом созвонились, и он рассказал мне некоторые нюансы действий аравийцев, которые нам очень пригодились при подготовке к матчу», — рассказал Черчесов.

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В первом туре группового этапа домашнего чемпионата мира сборная России разгромила Саудовскую Аравию — 5:0. Команда сумел выйти в плей-офф, в 1/8 финала по пенальти обыграла испанцев, а на следующей стадии также по пенальти уступила Хорватии.

Чемпионат мира завершится 15 июля финальным матчем в «Лужниках», в котором сыграют сборные Франции и Хорватии. За бронзовые медали поборются команды Бельгии и Англии, они встретятся на день раньше.

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