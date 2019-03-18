Тренер сборной Украины «закрыл вопрос» об отказе от перешедшего в «Зенит» игрока

Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко заявил, что больше не будет говорить о защитнике Ярославе Ракицком, который зимой перешел в санкт-петербургский «Зенит» и лишился места в составе национальной команды. Слова специалиста приводит портал Football.ua.

Шевченко заявил, что не общался с Ракицким. «Я как главный тренер принимаю решение согласно тому, что лучше для команды. Вопрос исчерпан», — подчеркнул тренер, отметив, что в будущем он будет обсуждать только игроков, которые получили вызов в сборную Украины.

В начале февраля Федерация футбола Украины (ФФУ) удалила профиль Ракицкого с сайта, несмотря на то, что в последний раз он играл за национальную команду в октябре 2018-го. Сам защитник пояснил, что осознавал, что его переход в российский клуб может иметь подобные последствия.

Ракицкий присоединился к «Зениту» в конце января. По сообщениям СМИ, сине-бело-голубые заплатили донецкому «Шахтеру» от 10 до 12 миллионов евро за трансфер 29-летнего украинца.

Защитник выступал за национальную команду с 2009 года. Он принял участие в 54 матчах и забил пять мячей.

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