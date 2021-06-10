Черчесов оценил шансы сборной России на Евро-2020 фразой «должны знать свое место»

Главный тренер сборной России по футболу Станислав Черчесов оценил шансы команды на Евро-2020 фразой «мы должны знать свое место». Он отметил, что российская команда выполняет собственную программу и не претендует на высокие цели, как сборные западноевропейских стран. Его цитирует издание Die Presse.

«Если ты будешь думать о последнем препятствии, то не сможешь преодолеть первое. Нужно быть объективными: кто, кроме Франции, Германии и нескольких других команд может ставить большие цели? Мы должны знать свое место», — подчеркнул тренер, отметив важность готовности к играм.

Черчесов также добавил, что Чемпионат Европы — это сложный турнир, несмотря на то, что сборная России может получить преимущество в домашних матчах с Бельгией и Финляндией, которые пройдут в Санкт-Петербурге. «Мы не мечтатели, мы делаем свое дело», — заметил специалист.

Ранее тренерский штаб сборной России по футболу во главе со Станиславом Черчесовым назвал окончательный состав команды на чемпионат Европы. Полный список состоит из 26 футболистов.



