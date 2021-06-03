Россиян предупредили о продаже поддельных билетов на матчи Евро-2020

В преддверии чемпионата Европы по футболу, который стартует 11 июня в Санкт-Петербурге, мошенниками был организован крупный вброс поддельных билетов на турнир. Они продаются на «Авито» и в социальных сетях. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на Ассоциацию участников билетного рынка в области культурных и спортивных мероприятий (АУБР).

Глава АУБР Василий Подорольский подчеркнул, что поддельные бумажные билеты имеют голограммы с прошлых матчей и нумерацию мест подряд, а не через одно кресло. Он добавил, что речь может идти «о многих тысячах фальшивых билетов».

«Авито» пытается отслеживать злоумышленников, заявили в пресс-службе сервиса. Мониторинговыми системами блокируются сомнительные объявления, однако «из-за постоянно меняющихся технологий для обхода модерации некоторые элементы иногда проскальзывают через фильтры».

Юбилейный 16-й розыгрыш чемпионата Европы должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, турнир сохранил название. Евро-2020 пройдет на территории десяти государств.