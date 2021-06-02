В посольстве Дании объяснили решение о недопуске россиян на матчи Евро

В посольстве Дании в Москве объяснили решение о недопуске российских болельщиков на матчи чемпионата Европы в Копенгаген. Об этом сообщает РБК.

Там отметили, что решение связано с пандемией коронавируса и касается граждан всех государств. В посольстве подчеркнули, что запрет ни в коей мере не имеет особого отношения ни к России, ни к Евро.

Ранее в среду, 2 июня, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) сообщил, что МИД Дании ответил отказом на просьбу местной федерации футбола сделать исключение для россиян. О решении датчан не пускать российских болельщиков на матчи Евро стало известно 1 июня.

20 мая Совет ЕС утвердил рекомендации Еврокомиссии (ЕК) по разрешению въезда на территорию сообщества туристам, которые вакцинированы препаратами, одобренными ЕМА или ВОЗ. Российские препараты пока не получили разрешения от указанных ведомств.

Чемпионат Европы пройдет в 12 городах Европы с 11 июня по 11 июля 2021 года. Копенгаген должен принять три встречи группы B. Среди них поединок сборных России и Дании (21 июня), а также одна игра 1/8 финала.