Иностранных болельщиков пустят в Россию на матчи Евро-2020 без виз

Иностранные болельщики смогут приехать в Россию на матчи футбольного Евро-2020 без оформления виз. Об этом сообщает Sport24.

Для приезда в Россию достаточно паспорта болельщика и отрицательного результата ПЦР-теста. Для участников турнира, представителей СМИ и волонтеров предусмотрен упрощенный порядок оформления виз.

Санкт-Петербург — один из 11 городов, которые примут матчи чемпионата Европы. Первый российский матч Евро-2020 пройдет 12 июня. В этой встрече сойдутся команды Бельгии и России.

Юбилейный 16-й розыгрыш чемпионата Европы должен был состояться летом 2020 года, но был перенесен из-за пандемии коронавируса. Несмотря на это, турнир сохранил название. Евро-2020 пройдет на территории десяти государств.