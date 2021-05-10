Билеты на Евро-2020 начали аннулировать

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) начал аннулировать билеты на чемпионат Европы-2020. Об этом сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, болельщики начали получать уведомления в личных кабинетах об аннулировании билетов на матчи турнира и возврате денег. Сроки возвращения средств пока неизвестны. Отмечается, что 9 мая УЕФА провел жеребьевку, по результатам которой были выбраны те фанаты, которые смогут посетить Евро.

6 мая генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин заявил, что иностранных болельщиков пустят на матчи турнира в Петербург. По его словам, будут подписаны соответствующие документы, которые регламентируют допуск иностранцев в Россию.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Глазго, Будапеште и Севилье.