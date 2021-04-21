УЕФА отказал одному городу в праве проведения футбольного Евро

Власти испанского Бильбао объявили, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отказал им в праве проведения матчей чемпионата Европы по футболу 2020 года. Об этом сообщается на сайте городского совета города.

В сообщении властей говорится, что УЕФА в одностороннем порядке решил исключить стадион «Сан-Мамес» из списка стадионов чемпионата Европы. Отмечается, что в УЕФА не объяснил, какие пункты соглашения нарушил Бильбао и на каком основании он был исключен из списка городов-организаторов.

Бильбао должен был принять три матча группового раунда и встречу 1/8 финала Евро. Окончательное решение по городам-хозяевам турнира будет вынесено 23 апреля. На данный момент готовность принять матчи со зрителями подтвердили Санкт-Петербург, Амстердам, Баку, Будапешт, Бухарест, Глазго, Копенгаген, Лондон и Рим.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года.