В УЕФА назвали план проведения Евро-2020

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) назвали план проведения чемпионата Европы-2020. Об этом сообщает The Independent.

УЕФА по-прежнему рассчитывает, что матчи турнира примут 12 городов, несмотря на возможное ограничение количества зрителей на трибунах для части матчей. В данный момент все 12 городов выражают готовность провести Евро. Отмечается, что УЕФА не согласен проводить турнир в одном месте или вновь переносить его.

В декабре прошлого года генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 Алексей Сорокин перечислил три сценария проведения турнира. Сорокин заявил, что Евро-2020 может быть проведен в полном масштабе, с ограничением по заполнению трибун и без зрителей.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на 2021-й. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года в Санкт-Петербурге, Лондоне, Мюнхене, Баку, Риме, Бухаресте, Копенгагене, Амстердаме, Бильбао, Глазго, Будапеште и Дублине.