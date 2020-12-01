Названы три сценария проведения Евро-2020 по футболу

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 по футболу Алексей Сорокин назвал три сценария проведения турнира. Его слова приводит ТАСС.

Сорокин заявил, что Евро-2020 может быть проведен в полном масштабе, с ограничением по заполнению трибун и без зрителей. По его словам, Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исходит из того, что в Европе уменьшится количество заболевших коронавирусом. Отмечается, что окончательное решение должно быть принято в марте следующего года.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на следующий год. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. При этом УЕФА не исключает возможность сокращения количества городов, которые будут принимать турнир. По информации Le Parisien, все матчи могут пройти в России. Тем самым организаторы хотят снизить угрозу распространения коронавируса.