Россию захотели оставить без Евро-2020 по футболу

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФВА) захотел оставить Россию без проведения чемпионата Европы-2020 по футболу. Об этом сообщает The Sun.

По информации издания, УЕФА рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи турнира. Тем самым организаторы хотят снизить угрозу распространения коронавируса. Одним из городов, которые потеряют право принимать Евро, может стать Петербург.

В июле президент УЕФА Александер Чеферин сравнил пандемию коронавируса со Второй мировой войной. Он посчитал, что, в отличие от коронавируса, Вторая мировая война не остановила футбол полностью.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на следующий год. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально планировалось, что Евро-2020 примут Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

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