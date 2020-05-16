В УЕФА задумались о сокращении количества городов для проведения Евро

В Союзе европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумались о сокращении количества городов для проведения Евро-2020. Об этом сообщает Beinsports со ссылкой на главу организации Александра Чеферина.

Чеферин подчеркнул, что пока турнир планируется провести в 12 городах, но только с руководством девяти удалось достичь договоренности. «С тремя у нас есть некоторые проблемы, поэтому мы продолжим переговоры», — заявил он.

Чеферин заметил, что организация готова провести Евро и в десяти, и в девяти, и в восьми городах.

Чемпионат Европы-2020 был перенесен на 2021 год из-за пандемии коронавируса. Четыре матча должны были пройти этим летом в Санкт-Петербурге.

30 апреля были названы новые сроки проведения турнира. Ожидается, что Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля 2021 года.

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