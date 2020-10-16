В России отреагировали на угрозу лишения Евро-2020 по футболу

Генеральный директор оргкомитета российской части чемпионата Европы-2020 по футболу Алексей Сорокин отреагировал на угрозу лишения права проведения турнира. Его слова приводит ТАСС.

Сорокин назвал информацию безосновательной, добавив, что Санкт-Петербург в усиленном порядке готовится к проведению матчей Евро-2020. «Мы находимся в постоянном контакте с УЕФА, не так давно провели с ними круглый стол», — уточнил он.

Ранее 16 октября британский таблоид The Sun сообщил, что Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) рассматривает возможность сокращения списка городов, которые будут принимать матчи турнира. Тем самым организаторы хотят снизить угрозу распространения коронавируса. Одним из городов, которые потеряют право принимать Евро, может стать Петербург.

Чемпионат Европы, который должен был пройти летом 2020-го, перенесен на следующий год. Ожидается, что турнир состоится с 11 июня по 11 июля 2021 года. Изначально планировалось, что Евро-2020 примут Санкт-Петербург, Лондон, Мюнхен, Баку, Рим, Бухарест, Копенгаген, Амстердам, Бильбао, Глазго, Будапешт и Дублин.

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