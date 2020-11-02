УЕФА задумался о проведении всех матчей Евро-2020 в России

Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) задумался о проведении всех матчей чемпионата Европы 2020 года в России. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, организация рассматривает такой вариант из-за ухудшения ситуации с распространением коронавируса. Устроить турнир в нескольких странах будет проблематично, поэтому организаторы раздумывают над проведением игр в одном месте.

В качестве основного кандидата УЕФА рассматривает Россию. По мнению организации, после чемпионата мира 2018 года в стране есть необходимая инфраструктура для проведения такого турнира.

Сейчас на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге запланировано проведение трех матчей группового этапа Евро-2020 и одной игры 1/4 финала. Остальные встречи пройдут в 11 других городах Европы. Турнир был перенесен на лето 2021 года из-за пандемии коронавируса.